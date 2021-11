Üksildus ripub tänapäeval meie kultuuri kohal nagu tihe udu. Praegu peab end üksildaseks rohkem inimesi kui kunagi varem ja ma mõtlen vahel, kas see võib olla seotud ka depressiooni ja ärevushäirete kasvuga. Asja uurides sain teada, et kaks teadlast on üksildust aastakümneid uurinud — ja nad on teinud mitu olulist läbimurret.