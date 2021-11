Tuleb välja, et mõningane tõepõhi sellel tõepoolest all on. Nimelt joonistub see välja ka isiksuse ja sotsiaalpsühholoogia ajakirja Bulletin korraldatud uuringust.

Uuringus paluti 105 mehel võrrelda kaht naist eesmärgiga, vaata neid kui potensiaalseid partnereid. Milles siis naiste erinevus seisnes? "Arvan, et ükski naine ei peaks mängima mehe ees, et ta on rumalam kui ta tegelikult on!", tunnistab naine, kes on omal nahal uuringu tulemusi kogenud.