Lugeja kogemus: tean paljusid mehi, kelle naised seltskonda päris teemadest rääkima ei sobi

Legend selle kohta, et mehed justkui pelgavad ja kardavad haritud ja intelligentseid naisi, on meile teada juba ammu. Kuid kas see ka päriselt nii on?

Tuleb välja, et mõningane tõepõhi sellel tõepoolest all on. Nimelt joonistub see välja ka isiksuse ja sotsiaalpsühholoogia ajakirja Bulletin korraldatud uuringust.