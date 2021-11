Sõprade osas usub Sõõrumaa, et enamasti kipub olema nii, et jäävad alles üksikud lapsepõlvesõbrad, ent umbes 10 aastaste perioodide tagant tulevad uued kaasteelised, kellega me oma arenguteed käime. See ei ole sugugi halb – inimene areneb kiiremini, kui tema keskkond muutub.

Nagu maailmgi, on muutunud aastatega Sõõrumaa mõttemaailm.