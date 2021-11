Foto: Pexels

Psühholoogide sõnul võivad "ambivalentsed" suhted tekitada meis rohkem stressi, kui olla koos inimestega, kes meile üldse ei meeldi. Miks me aga investeerime sõprussuhetesse, mille suhtes on meil segaded tunded? Kas on aeg lahti lasta või saab neid sõprussuhteid päästa?