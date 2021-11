Kas joogivesi niisutab tõesti kuiva nahka? Vastus on üllatav!

Kindlasti on vee joomises palju häid põhjuseid – see on värskendav, aitab ajul funktsioneerida, hoiab energiataset, reguleerib kehatemperatuuri, aitab seedimist ja hoiab keha tervena. Kuid kas hüdreeritud naha säilitamine on üks neist?

"See on täielik müüt, et me peaksime jooma palju vett, et säilitada niisutatud nahk," ütleb dermatoloog Joshua Zeichner. "Vesi jõuab ennekõike vereringesse ja seejärel filtreeritakse neerude kaudu. Puuduvad andmed, mis näitaksid, et rohkema või vähema vee joomine mõjutab kuidagi naha kvaliteeti."

Siiski on tõsi, et nahk võib muutuda "januseks". Selle tulemuseks on ketendav ja kuiv nahk, mille tulemuseks võib omakorda olla naha kiire vananemine ja nahahaigused.

Kuid sellegi poolest ei ole lahenduseks liitrite kaupa vee joomine, vaid pigem naha kreemitamine. "Lahendus on pigem väline kui sisemine," ütleb Zeichner. "Vee joomise asemel on kreemide kasutamine palju tõhusam viis kuiva nahaga toimetulemiseks."

Ehk kuiv nahk on keskkonnategurite tagajärg. Probleem võib olla ka geneetiline, mida ei saa parandada ainult suu kaudu niisutamisega. Seega tasuks pidada kinni nahahoolduse olulistest sammudest, mis dermatoloogide sõnul on puhastamine ja niisutamine, kuid kindlasti ei tohiks ära unustada vee joomist, sest sellega tagab ülejäänud keha hea toimimise.

Allikas: Real Simple