Sina teeksid nii? Naine tõi linade vahel teemaks oma ekskallima: kuidagi peab ta ju õppima!

Just seda üks naine tegigi. Kuigi tema eesmärk oli üllas, siis võis arvata, et päris nii hästi siiski ei läinud?

Nimelt levib meelelahutuslikus veebikeskkonnas Reddit jutt 19-aastasest noormehest, kel õnnestus voodis oma kallimalt kuulda, et jääb kõvasti alla neiu endisele kaaslasele.

Siiski oli kuu aega koos olnud paaril esimesed katsed armurõõme jagada mehe jaoks üsna õnnestunud. Nimelt kiitles naine, et sai koguni kolm korda orgasmi. Ja üks neist oli tema jaoks siiani väidetavalt "elu parim". Seejärel võtsid voodirõõmud aga verbaalselt teise pöörde. Nimelt andis noormees teada, et naine ütles talle, et tema elu parim seks on olnud ekskallimaga, kes tundis tema keha väga hästi.

Loomulikult oli see mehele tõeline löök allapoole vööd. "Kuigi ma üritasin selle naljaks pöörata ja öelda midagi sellist, et küll ma ka kunagi sinna jõuan, siis tegelikult tegi see väga haiget," räägib noormees, kelle sõnul oli kõige kurvem seda kuulda just seetõttu, et see oli nende esimene kord voodis.

"Mulle tundus, et ta nautis vahekorda, kuid nüüd ma kardan, et ma ei saa iial nii heaks kui tema eks seda oli," muretseb mees.

Kommentaarid, mis noormehe loo alla lisati, mõistsid üheti hukka tüdruksõbra võrdluse. "Tundub, et sellel tüdrukul on puudub täielikult empaatia ja lisaks on ta siiani ilmselt kinni oma ekskallimas. Mina näen seda kui hoogsalt lehvivat punast lippu," kirjutas üks kommenteerija.

Teine lisas: "Isegi kui see oleks tõsi, siis on asju, mida ei peaks iial ütlema. See on üks neist." Samuti peeti noormeest liiga viisakaks, et ta üldse seda naljaks keeras ja sellesse nii "positiivselt" suhtus.