Tunned end koduseinte vahel kehvasti ja igatsed muutust? Niimoodi saad oma enesetunnet kiiresti parandada

73% IKEA uuringule vastanutest märkis, et koduse tunde tekitamisel on kõige olulisem nende vajadustele ja soovidele vastav interjöör ning 47% tõi välja ka pere ja sõprade olemasolu.

„Pea 1/3 vastanutest ütles, et koroonapandeemia ja rohkem kodus viibimine on mõjutanud nende vajadusi ning soove. Peamiselt sooviksid nad oma kodu hubasemaks muuta. Iga viies on oma praegust eluaset hubasemaks juba muutnud, kuid iga kümnes ei saanud seda lisaraha puudumise tõttu kahjuks endale lubada. Siinkohal soovin rõhutada, et ruumide kodusemaks muutmisel tulevad appi ka soodsad lahendused nagu näiteks erinevad valgusallikad, tekstiilid ja aksessuaarid,“ ütles IKEA sisekujunduse osakonna juhataja Darius RImkus. Ta lisas, et 26% vastanutest tõi välja, et ka lõhnad mängivad hubasuse loomisel olulist rolli– selleks võivad olla näiteks värskelt küpsetatud küpsised, küünlad või pestud pesu.

Lisa koju pehmust ja valgust

Uuringust selgus, et 34% Eesti elanikest tõi koju hubasust lisava aspektina välja valguse. Praegusel aastaajal, kui väljas on suhteliselt pime ka päeval, on just valgus see, mis tekitab kodus sooja atmosfääri. Siiski on oluline meeles pidada, et keskenduda ei tohiks vaid ühele valgusallikale. Tähelepanu tuleb pöörata toa valgustamisele erinevate nurkade alt küünalde, lampide või dekoratiivvalgustitega.

Sisekujundaja soovitab praegusel aastaajal lisada kodudesse rohkem tekstiili, aga ka sügavaid ja intensiivseid värve. “Hubasema kodu loomisel võiksid aidata pehme tekk, erinevad vaibad, padjad või kunstlambanahk. Neid aksessuaare saab kasutada diivani, tugitooli, söögitooli või põranda kaunistamisel,” selgitas Rimkus.

Tema sõnul on sisustusaksessuaaride valikul oluline silmas pidada, et vähem on rohkem — eelista lihtsaid mustreid, kus pole liiga palju ornamente. Talvel seevastu on pastelsete värvide asemel soovitatav valida rikkalikumad ja sügavamad värvid, julgemad mustrid. Mõne uue ja soodsa esemega saab oluliselt muuta ruumi tervikpilti.