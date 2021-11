Oluline nimekiri! Need on asjad, mis aitavad sul enesekindlust kasvatada ja end tõeliselt vinge naisena tunda

Millised on need asjad, mis sul alati hästi õnnestuvad ja mille eest sind sageli kiidetud või tunnustatud on? Meenuta ja pane need kirja. Usu, kui seda üle loed, muutud hoobilt rahulolevamaks.

Millised on need asjad, mis põhjustavad sinus ebakindlust? Need, mis panevad tundma, et sa pole piisav. Kui selleks on sinu kaaslane või sõbrad, siis peaksid mõtlema kas neid on ikka sinu ellu vaja. Elukaaslase ja sõprade ainus ülesanne on sind toetada ja inspireerida, mitte sinu tiibu kärpida.

Kui põhjuseks on näiteks mõne oskuse puudus, peaksid tegelema sellega, et saaksid selles paremaks!