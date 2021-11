Tark on hoida ennast uuendustega kursis ehk revolutsioonilised lahendused päevituskeskuses

Ühe olulise muudatusena toob ta välja asjaolu, et päevituskeskuste tööstus on nüüdseks Euroopa Liidu poolt reguleeritud valdkond, millega lihtsalt väga paljud teenusepakkujad praegu kahjuks veel kaasa ei lähe ja viivad teenuse üleüldise maine alla. „Meil kehtivad standardid, mis määravad ära lampide maksimaalse tugevuse, mis võib päevitusseadmes olla, ja meie salongides olevad D Päikese päevitusseadmed esindavadki just selliseid lampe,” kommenteerib Birgit ning lisab, et lampide maksimaalne võimsus saab Euroopa Liidus olla 0,3, mis tähendab võimsust kuupmeetri kohta, mis on võrdväärne Vahemere-äärse keskpäevase päikesega, mille UV on 12.

See on loonud erinevuse ka päevitusseansi kestusele. „Kui kunagi võtsid vapramad viis kuni kümme minutit päikest, siis tänasel päeval on kaasaegse päevitusseadme minimaalne seanss kümme minutit. Teadlaste ja arstidega koostöös on välja arvutatud ka maksimaalne seansi pikkus, milleks on kakskümmend minutit ehk siis alles pärast seda aega võib hakata lampide all põletus tekkima,” selgitab Birgit. Seega on maksimaalne 20-minutiline seanss meile tehtud piisavalt turvaliseks, aga muidugi tuleb siin arvestada sellega, et igat teenust ja asja tuleb tarbida mõistlikult ning enda teenuse sobivuses tuleb ise veenduda.