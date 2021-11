Koht, kus kokku hoida? Teeme selgeks: kas erinevate kehaosade jaoks vajad tõesti spetsiaalseid kreeme või piisab ainult ühest?

Nimelt on erinevatel kehaosadel erinevad omadused ja vajadused. Mis puutub aga nahakreemi, siis seda ei saa ühe pika puuga panna. Ja sellel on hea põhjus. „Silmalaugude, põskede ja jalgade nahk on kõige õhem ja õige kreemiga tagatakse parem nahaelastsus. Peopesade, taldade ja küünarnukkide nahk on seevastu aga kõige paksem, mis aitab vältida sagedasest kasutamisest tulenevaid kahjustusi,” ütles dermatoloog Hope Mitchell.