Üks levinumaid vigu, mida suhtes tehakse on see, et unustatakse ära, et koos ollakse üks tiim. Kaaslane on sinu partner läbi elu ning suurim tugisüsteem. Just sel põhjusel tuleb ühendada jõud ja olla üks tiim. Millised märgid aga näitavad, et teie tiim on tugev?