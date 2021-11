Kui õnn ei tule õuele...Need on märgid, et sa ise ei lase endal õnnelikuks saada!

Need on märgid, mis aitavad sul seda ära tunda:

Seda pole kindlasti lihtne jätta ega ka koheselt ära tunda, sest inimesi tuleb ikka aidata, eks! Kui kipud, aga teisi aitama ning jätad sealjuures enda soovid täitmata või käigud käimata, on see ohukoht, mis näitab, et teistele mõeldes jääb sul oma elu elamata.

Hirm selle ees, kui sa kellegi jaoks kohe olemas pole, siis nad hülgavad sinu ei ole normaalne ega eluterve. On normaalne, et me ei saa kohe olla kõigi jaoks olemas, kes meid vajavad.

Kui sa endale tähelepanu ei pööra, siis lõpetad sa ebatervetes suhetes, mis on täis reetmist ja ennasthävitamist.