MEHED, jätke meelde! Tahad partnerit pöördesse ajada? Sellisel juhul tasuks tähelepanu pöörata ka nendele kohtadele

Suu ja huuled

Huuled on ülitundlikud, seega anna aga hagu pehmete ja sensuaalsete suudlustega.

Silmalaud, otsmik ja põsed

Põsed on väga tundlikud ja kui naine sulgeb silmad, kui sa samal ajal suudled ta põske, võib see olla tõsiselt erutav. Õrnad suudlused otsaesisele, silmalaugudele ja põskedele võivad tekitada naisele tunde, et tema eest hoolitsetakse ja teda hoitakse.

Kõht

Muidugi see oleneb, kui mugavalt tunneb end naine, kui keegi ta kõhtu suudleb. Kui naine tunneb end mugavalt, on see tema jaoks ääretult erutav piirkond.

Kael ja rangluu

Kael on üks nendest kohtadest, mis saab ebaausalt vähe tähelepanu. Olenemata sellest, kas sinu naisele meeldivad õrnad paitused või karmimad hammustused, saab seda erogeenset tsooni igal juhul maksimaalselt ära kasutada. Küll aga selles piirkonnas kehtib ütlus – kes aeglaselt sõuab, see kaugele jõuab. Ehk mida aeglasemad suudlused, seda parem.

Randmed ja põlved

Kõikidest kohtadest, mis on juba niisamagi tundlikud, võib tekkida erogeenne tsoon. Mistõttu paljud naised leiavad, et randmed ja põlveõõnsus on väga erogeenne tsoon. Seega kasuta neid traditsioonilisi kõditavaid kohti eelmängu ajal, aga ole sellega ettevaatlik! Seksikast eelmängust võib saada hüsteeriline naermine, mis võib seksituju ära nullida.

Kõrvad

Kui oled mõelnud, et miks väike näksimine kõrvast eelmängu ajal on nii seksikas, siis sellele on olemas väga hea seletus. Nimelt kõrvanibud sisaldavad verevoolu, mis muudab kõrva väga tundlikuks.

Reie siseküljed

Kui liigud reie sisekülgedelt õrnade suudlustega aeglaselt häbeme poole hullub sinu partner täiesti kindlalt!

Jalad

Inimesed kas armastavad või vihkavad jalgu. Mõned inimesed arvavad, et varvaste imemine on seksikas ja kui sina kui ka su partner arvavad samamoodi, siis võib eelmängu tuua ka varbad. Kuid pea meeles, eesmärk on partnerit erutada – kui see tekitab sinus või sinu partneris siiski ebamugavust, siis lõpeta.