Tasub teada: uuring avaldab, kas e-sigaret ja ärevus on omavahel seotud

Kuigi veipimine ei pruugi olla otseselt seotud ärevusega, mõjutab see igal juhul vaimset tervist. Ajakirjas Journal of the American Medical Association avaldatud uuringu kohaselt on e-sigareti kasutamise ja raske depressiivse häire vahel märkimisväärne seos. Nimelt veipivate üliõpilaste seas on palju selliseid probleeme nagu aktiivsus- ja tähelepanuhäire, posttraumaatiline stressihäire, hasartmänguhäire, ärevus, madal enesehinnang ja impulsiivsus (ajakirja Annals of Clinical Psychiatry avaldatud uuringu järgi).