Vii end kurssi! Loe, miks hirmutunne võib sinu tervisele šokeerivalt kasulik olla

See võib olla kõige ilmsem põhjus, kuid see on kindlasti kõige olulisem. Hirm on meie sisemine ohukell – ilma võimaluseta hirmu tunda, ei elaks me kaua, sest me ei oleks teadlikud meid ümbritsevatest ohtudest ega hooliks nendest. Seega kui sa kardad, reageerib sinu keha füüsiliselt, et saaksid ohuga toime tulla. Seda tuntakse kui võitle-või-põgene reaktsioonina. See reaktsioon käivitub, kui tajud enda jaoks mingit ohtu.