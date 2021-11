Oi ei! Armastad meiki kanda? Ole valmis nendeks kõrvalmõjudeks

Poorid ummistuvad

Meigitoodete regulaarne kasutamine võib blokeerida meie nahapoore. Kui nahapoorid on blokeeritud, ei saa nahk korralikult hingata, mille tagajärjeks on akne teke ja punnid.

Enneaegne vananemine

Naha kaitsmine päikesekahjustuste eest on väga oluline! Mispärast on ääretult oluline, et kui meigid end ja kavatsed minna päikesevalguse kätte, siis enne meikimist tasuks kindlasti kasutada SPF-i kreemi. Samuti on ka meigi eemaldamine enne magamaminekut tähtis, sest kahjuks tekitab ka meigiga magamine kortse.

Allergilised reaktsioonid

Meigitoodete koostisained on väga erinevad. Mõned tooted võivad sinu nahale sobida, teised jällegi ei pruugi. Seetõttu on alati riskantne kaubamärki vahetada, sest kunagi ei tea, milleni see võib viia. Samuti on toodetes kahjulikke kemikaale, mis süvendavad allergiat. Allergia omakorda paneb naha sügelema ja muudab olemise ebamugavaks.

Nahavärvi muutused

Meigiga magamine võib nahka kahjustada nii, et naha loomulik värvus võib muutuda.

Silmapõletik

Üldjuhul kasutatakse meiki tervel näol, kaasa arvatud silmadel. Silmad on teiste võõrosakeste suhtes väga tundlikud ja kuna meigitoodetes on teatud tüüpi kemikaale, on nende silma sattumisel tõenäosus, et võid saada silmapõletikku.

Allikas: Onlymyhealth