Avaldame selle aasta jõulutrendid! Inspiratsioon pärineb Skandinaavia müütidest ja loodusest

"Sel aastal tuleb jõuluinspiratsioon nii loodusest ja Skandinaavia müütidest kui ka Skandinaavia maalikunstnike töödest. Seal on palju erinevaid rohelisi varjundeid ja looduslikke materjale, kuid üldine atmosfäär on helge ja hele, et tunneksid end võimalikult looduslähedasena. Loomulik, müstiline, nostalgiline on peamised märksõnad, mis iseloomustavad selle aasta jõulukaunistuste trende," ütles IKEA sisekujundaja Darius Rimkus.