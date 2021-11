Foto: Shutterstock

Keerulised ajad on pannud inimesi rohkem mõtlema sellele, et peaksid olema rahatagavarud, juhuks kui midagi juhtub. Paraku on praegu pooltel eestlastest rahavarusid vaid üheks-kaheks kuuks ja kui sissetulekutega midagi juhtub, on olukord keeruline. Mida siis teha?