Eesti astus terviseteenuse valdkonnas mitte sammu edasi, vaid tegi lausa suure hüppe! Kodune tilgutite all lõõgastumine on nüüd kättesaadav kõigile

„Tilgutid meditsiinis iseenesest midagi uut ei ole, neid hakati haiglates kasutama juba eelmisel sajandil, aga intravenoosne just vitamiiniteraapia on massidesse läinud üpris hiljuti. Ameerikas nagu ka Dubais on see teraapia olnud populaarne kuskil viimased viis aastat, praktiseerima hakati seda juba muidugi palju varem. Eestis haiglaväliselt ja sellise kontseptsiooniga on ta saadaval alles esimest aastat,” kommenteerib Maksim ning lisab, et teenuse kasuks räägibki asjaolu, et kui võtta vitamiine suu kaudu näiteks tableti või pulbrina, on imendumine piiratud nende biosaadavuse tõttu. „Biosaadavus on siis mõiste, mis näitab ära kui suur osa vitamiinist vereringesse jõuab. Imendumist mõjutavad ka geneetika, elustiil, vanus, ainevahetus ja muud tegurid. Seega tabletina võttes ei pruugi organism suurt osa vitamiinidest kätte saada ja kasutegur puudub. Lisaks sellele tuleb neid võtta praktiliselt iga päev.”