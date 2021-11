Eesti naine juustega seotud ebakindlusest: arvasin alati, et kutid suhtlevad minuga kui sõbraga, kui tundus, et ma mõnele meeldingi!

"Olen eluaeg pidanud leppima lühikeste õhemate juustega. Põdesin kõvasti, arvasin alati, et kutid suhtlevad minuga kui sõbraga. Kui tundus, et ma mõnele meeldingi, siis ei uskunud ma ja arvasin, et ju ta paremat ei leidnud. Lisaks õhukestele juustele on hambad eest ka veel pisut puseriti. Aga, sain vanemaks ja enesekindlamaks.