Eesti mees Hollywoodis: nüüd saan ennast küll duši all seksistseenide filmimise meistriks pidada

“Minu raamat ei ole elulugu ega filmi käsiraamat. See on pigem üks “elukaadrite album”, kus on pilte, õppetunde, mõtteid, mälestusi, mis on kogutud selle pika tee jooksul, kui minust sai Hollywoodi operaator,” ütleb Kivilo ise.

Eesti mees on filminud ka kassahitte „Viiskümmend vabastatud varjundit“ ja „Viiskümmend tumedamat varjundit“. Naistekale ütles Kivilo, et Dakota Johnson viskas esimesel kohtumisel kohe nalja ja teatas, et nemad hakkavad omavahel kindlasti hästi läbi saama, sest neil mõlemal on hambavahe.

Avaldame raamatust katkendi.

