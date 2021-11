Kuidas naine orgasmini viia – seksikad musta reede pakkumised

Pühi magamistoast sügispimeduse tolm seksika üllatusega ja paku naisele naudingut, mida ta väärib! Kui sina oled üks neist, kes nahistab kord kuni kaks nädalas ainult voodis enne uinumist, siis on soovitused just sinule.

Luksusklassi vibraatorid, mis imevad kliitorit ja vibreerivad G-punktil. G-punkti orgasmini jõuavad naised klassikalise penetratsiooni kaudu harva. 75% naiste orgasmidest toimuvad kliitoril. Need armukesed imevad kliitorit masseerides kõiki kliitoril asetsevaid närve, mida on kokku 8000. G-punkti massaažiks on abimehed varustatud võimsa mootoriga. Kaks ühes massaaž garanteerib igale naisele võimsa orgasmi.

Kinkekomplekt Ulakas Daam vürtsitab magamistuba nagu kuum tšilli. Ehi oma kallim seksikate pärlistringidega, mis õrritavad kandes kliitorit. Seejärel kanna kliitorile vedel vibraator Vibroh, mis erutab naise kliitorit ja muudab selle tundlikumaks. Masseeri õrnalt käega. Seejärel lülita sisse Ohmama kliitorivibraator, millel on koguni 36 erinevat vibratsioonimustrit. Minutiga orgasmini – naised on alati teadnud, et parim kliitorimassaaž oma mehelt on ringjad liigutused kliitori ümbruses. Ohmama vibraator teeb selle liigutuse veelgi paremaks.