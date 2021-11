Hoiatavad märgid! Need käitumisviisid reedavad, et sinu kallimal võib olla salasuhe

Muutused igapäevases rutiinis

Tavaliselt sa tead väga hästi, mis su partner teeb, kuhu ta läheb ning mis paiku võiks ta koju tulla. Kui aga avastad, et igapäevarutiinis on järsku ilma põhjuseta muutused, võib see tähendada midagi kahtlast.

Ta muutub kõiges kaitsvamaks

Lisaks igapäevarutiini muutumisele on märgatavaid muutusi näha ka sinu partneri käitumises. Ta muutub oma olemuselt kaitsvamaks ning salatsevamaks.

Hoiab telefoni rohkem enda läheduses

Eriti tasuks silmad lahti hoida, kui partner on muutunud enda telefoni suhtes kaitsvamaks ning muutub näiteks agressiivseks, kui puudutad ta telefoni. Petmisele võib vihjata ka see, kui partner on kõvasti sagedamini telefonis, kui ta seda varasemalt olnud on.

Ei näita enam huvi sinu vastu

Kas partner ei kuula sind enam või ei soovi nii palju aega koos veeta? Ta ei aita sul otsuseid teha ja ei sekku sinu ellu nii nagu varem? See juhtub peamiselt seetõttu, et tema tähelepanu hajub mujale. Ja kuhu veel, kui mitte mõne teise naisele.

Ta hoolitseb enda eest paremini

Kui sinu partner petab sind, võib ta teha täiendavaid jõupingutusi, et hea välja näha. Kui sinu partneril on mõni uus silmarõõm, võib ta end tavapärasemast rohkem esinduslikumalt riidesse panna või teeb väga järsu muutuse enda stiili suhtes. Samuti uus parfüüm – ja seda ohtralt veel peale pihustades – võib viidata sellele, et tal on keegi uus.

Allikas: Onlymyhealth