Peavalu 150 põhjust: kuidas aru saada, miks pea tegelikult valutab?

Benu apteegi farmatseudi Lauri Baari sõnul on teadusuuringutes tuvastatud umbes 150 erinevat tüüpi peavalu, kuid üldiselt jaotatakse neid primaarseteks ja sekundaarseteks peavaludeks. “Primaarseteks nimetatakse seisundit, kus peavalu on esmane sümptom, nii on see näiteks migreeni või pingepeavalu puhul ja sekundaarseteks neid, kus peavalu on seotud mõne teise haigusega, näiteks põskkoopapõletikust tingitud peavalu, vedelikupuuduse, kõrge vererõhu või ärevushäirete tulemusena tekkinud peavalu,” toob Baar peavalu põhjustest näiteid.

Apteeker tõdeb, et tavainimesel võib olla raske aru saada, mis tüüpi peavalu tal on. “Diagnoosimiseks on vaja arvesse võtta erinevaid faktoreid: peavaluga tekkivaid sümptomeid, valu tugevust, peavalu tekke aega, muude neuroloogiliste funktsioonide toimimist ja patsiendi vanust,” loetleb Baar peavalu diagnoosimist mõjutavaid aspektide. “Kõige lihtsam on inimesel oma peavalu tüüpi määrata, selle järgi, kas peavalu tekkis esmakordselt ja on harva esinev või on peavalu esinenud juba pikemat aega ja võibolla on kogemuse põhjal tekkinud korduvad mustrid, mille põhjal saaks järeldada, mille tõttu ja millal peavalu avaldub,” soovitab farmatseut.

Peavalu asukoht võib viidata peavalu põhjusele

Farmatseudi sõnul ei saa küll 100-protsendilise kindlusega väita, et täpses asukohas olev valu viitab kindlale peavalu tüübile, kuid see on heaks viiteks peavalu põhjuse leidmisel. “Näiteks migreenivalu kipub olema ainult ühel peapoolel. Põskkoopa põletikust tekitatud peavalu annab tunda rohkem põsesarnade ja nina ümber. Kõrge vererõhu poolt tekitatud peavaluga on tunne, nagu pead pigistataks mõlema külje pealt. Pingepeavalule on iseloomulik lisaks peavalule valu kuklas,” loetleb Baar valu iseloomu ja asukohaga seonduvaid peavalu põhjustajaid. “Lisaks on peavalu asukoha info väga oluline ka apteekrile või arstile, sest selle informatsiooni abil on võimalik leida paremini ravi, leevendust ja võimalusel tulevikus valu tekkimist ennetada,” rõhutab farmatseut.