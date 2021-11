Näitlejanna Helen Mirren jagab noortele naistele nõu: unustage ilu ja leidke omale mõni muu kategooria!

"Ma ei ole ilus. No ei ole! ja oleme sellesuhtes ausad. Maailmas on palju ilusaid inimesi ja ma arvan, et me kõik tunneme nad ära," sõnas Mirren ja tõi näitena, et David Beckham on tähelepanuväärselt ilus. "On olemas selline asi nagu absoluutne ilu. Ülejäänud 95% meist, ei kuulu sellesse kategooriasse, kuid me kuulume teistesse kategooriatesse: huvitav, naljakas, tark, julge, inspireeriv. On palju-palju erinevaid kategooriaid. Ütleksin 20-aastastele naistele, et leidke oma kategooria. Pidage meeles, et sellel planeedil pole ühtegi teist inimest nagu sina- olge selle üle uhke ja sellega rahul!"