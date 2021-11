Ekspert hoiatab: naised, see on suur punane ohumärk! Kui kaaslane teeb sulle sellise komplimendi, siis jookse

Laused nagu „Sa oled blondiini kohta tõesti tark” või „Mulle tavaliselt ei meeldi punapead, kuid sa oled üsna atraktiivne” – need on „komplimendid”, mis on täis mürki ja sisendab kahtlust meis endis.

Tutvumistreener Ali paljastas TikTokis, et see on justkui üks levinumaid komplimente, millel on tegelikult ääretult negatiivne tagamõte juures. Kui keegi ütleks: „Sa pole nagu teised tüdrukud” võtaksid sa ilmselt seda esmapilgul kui toreda komplimendina. Kuid selle tagajärjed on üsna murettekitavad.

See niinimetatud "kompliment" on hetkeks sinu pjedestaalile tõstmine, samal ajal kui kõik teised, kellega nad on kohtamas käinud, on tema silmis täiesti mõttetud ja rumalad. Kindlasti on palju parem, kui sind hinnatakse sinu individuaalsete omaduste pärast, selle asemel, et sind kasutatakse teiste naiste halvustamiseks? Sest jäta meelde, niipea, kui teil on särts kadunud, oled ka sina üks nendest „teistest tüdrukutest”.

Allikas: The List