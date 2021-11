Me kõik oleme seda kogenud – täiesti tühjast kohast ärritab sind veejälg, mille su partner pärast duši all käimist põrandale jätab. Sind häirib see, kuidas ta toitu närib või tema äratuskella kuuldes tahaksid karjuda. See on arusaadav, et ei saagi kõike inimese juures armastada, aga kui see on ikka miski, mida nähes ei suuda sa silma kinni pigistada, siis tea, et asi pole sinus. Asi on suhtes.