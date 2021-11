Naiste tugikeskuste uuring: kliendid kogevad sageli esmakordselt, et neid usutakse ning mõistetakse halvakspanuta

„Teenuste arendamisel on olulisim just see info, mis tuleb neilt inimestelt, kelle abistamiseks teenus loodud on. Kuigi naiste tugikeskustele on võimalik tagasisidet anda pidevalt, pidasime oluliseks teha ka põhjalikum uuring kogemuste kaardistamiseks. Naiste kogemusi arvestades saame teenust korraldada selliselt, et see oleks inimesele võimalikult lähedal ning teenuselt saadud abist oleks päriselt ka kasu,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti naistevastase vägivalla teenuse juht Andrea Kink. „On eriliselt hea meel, et saame uuringu tulemusi tutvustada just naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval. Naiste tugikeskuse teenus on loodud naiste poolt ja just naistevastase vägivalla all kannatanutele.“