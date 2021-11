Unusta „Tere! Kuidas läheb?”! Just need küsimused aitavad sind viia päriselt huvitava vestluseni

1. Kui sul on palgapäev, siis mis on esimene asi, mida sa ostad?

2. Mis on sinu lemmikrestoran?

3. Mida sa teeksid, kui oleksid üks päev nähtamatu?

4. Kelleks tahtsid väiksena saada?

5. Kui raha poleks oluline, siis mis tööd teeksid?

6. Kui saaksid elu lõpuni üht artisti kuulata, siis kes see oleks?

7. Mis on parim kontsert, kus sa kunagi käinud oled?

8. Mis oli sinu nädala tipphetk?