Oi õudust! See on kõige suurem karuteene hammastele ja enamik meist teeb seda lausa iga päev

Ta soovitab jälgida viie toidukorra reeglit, kus on kolm põhitoidukorda ja kaks lisapala. Abiks on ka Suukooli ja Eesti hambaarstide liidu soovitused ning lastel aitab söögikordade vahesid pidada Suhkrukell .

„Sealjuures ei ole vahet, kui palju jook suhkrut sisaldab, senikaua kuni te joote oma tee ära söögikorra ajal või lõpus. Kolm tassi teed, igaühes üks lusikatäis suhkrut, on hammastele palju kahjulikum kui üks tass teed, kus on kolm lusikatäit suhkrut,“ märgib suuhügienist.

„Jälgida tasub ka söömise kestust. Näiteks kui kinos filmi nautides jätkub popkorni ja karastusjooki kuni seansi lõpuni, siis on see märk, et hambad on pidanud liiga kaua taluma happerünnakut,“ lisab ta.