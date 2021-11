Läbi Punase Risti ja Eesti seksuaaltervise liidu jõuab abivajajateni 130 000 hügieenisidet

Eesti Punase Risti kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Liis Ehrmingeri sõnul on annetusest kindlasti väga palju abi : “130 000 on väga suur number. Eriti arvesse võttes seda, kui paljudele see annetus kergendust toob. Nii paljud tüdrukud ei pea enam muretsema, kas nad saavad oma tavapärase elukorraldusega jätkata, vaid nad saavad ennast tunda kindlalt, olla aktiivsed. Seetõttu viimegi sidemed kõikjal Eestis just nendeni, kes seda kõige enam vajavad. Teeme koostööd sotsiaaltöötajatega, koolidega ning ka noortekeskustega, kes teavad, milliste perede/neidude jaoks toetus kõige vajalikum on.”

Lisaks on tänu Eesti seksuaaltervise liidule neidudele vajalikud sidemed saadaval ka noorte nõustamiskeskustes. Eesti seksuaaltervise liidu president Jaana Below lisas, et annetatud sidemed aitavad tüdrukutes kindlustunnet tekitada: “Usun, et noored ei peaks muretsema, kas nad saavad päevade ajal koolis/trennis käia või mitte. Kättesaadavad menstruatsioonivahendid pakuvad loodetavasti kindlustunnet, sest vähekindlustatud noor teab, et tal on igal hetkel võimalik hügieenitarvete saamiseks kuskile pöörduda.”