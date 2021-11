Kummal on parem uni — kas vallalisel või suhtes oleval inimesel? Teadlased ütlevad, et…

Üle 2000 osalejaga küsitluse kohaselt avastas madratseid tootev ettevõte Amerisleep, et mitmetest mõjutavatest teguritest said kõige paremat und siiski vallalised inimesed kui need, kes märkisid alternatiivset suhtestaatust — näiteks kui inimene oli abielus, kihlatud, suhtes või lahutatud. Uuringud näitasid, et vallalistel inimestel oli pikim keskmine öine uneaeg 7,13 tundi. Miks siis ilma partnerita magamine meile parema une annab?