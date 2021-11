Kodu kaunistamine pühadeks ajab juhtme täiesti kokku? Järgi neid nõuandeid ja kõik sujub ideaalselt

Ilmere soovitab kodu kaunistada tasapisi. Ehtimise kulminatsioon on jõulupüha, aga enne seda võiks mängida meeleolu loovate värvidega. „Värvidel on meie tunnetele tohutu mõju ning sellest sõltub, milline on meie selle aasta pühade meeleolu,“ kinnitab Ilmere. Sisekujundaja sõnul on tänavu moes traditsiooniline punase, valge ja rohelise jõuluvärvi kombo. Nende värvidega mängimisel, neid täiendades ning hõbedat, kulda ja sinist lisades saab anda sisekujundusele värskemat jõuluilmet.