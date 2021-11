Eesti mees naistest, kes kindla peale on erutavad: välimus ei ole oluline, kuid peab olema...

"Püksis olevaga on nii, et see seisab enesekindlate naistega. Kohmetud ja saamatud tibinad on kohe kindel ei-ei. Välimus ei ole oluline, kuid peab olema hoolitsetud. Ja no aeg-ajalt kodus seksikam välja näha pole ka halb. Enda proua on selline tavalise kehaga kartulikoorevärvi juustega naine, kes aga teab, mida ta tahab ja on enesekindel.