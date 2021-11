PUNANE või VALGE vein? Teeme selgeks: kumb on sinu tervisele kasulikum?

Veinil on teadaolevalt kehale mitmeid tervisega seotud eeliseid. Kuid on oluline teada, et teatud veinid on tervislikumad kui teised.

Veinis sisalduvate kalorite peamine allikas on alkoholisisaldus, millele järgneb suhkur ja süsivesikud. Üldiselt sisaldavad magusad valged või punased veinid rohkem kaloreid kui näiteks kuiv vein. Seega kui sinu eesmärk on kaalust alla võtta, on parem valida madalama kalorsusega kuiv valge vahuvein.

Mõned uuringud viitavad veini paljudele tervisega seotud eelistele. Punase veini peamine kasulik ühend resveratroolvõib tervist parandada mitmel viisil. Resveratrool on ühend, mida leidub viinamarjades ja muudes toitudes, nagu näiteks mustikates, kakaos, jõhvikates, pistaatsiapähklites ja nii edasi. Resveratrool on ka võimas mutageen, mis tähendab, et see hoiab ära raku mutatsiooni, mis võib põhjustada vähki. Selle võimsa võime tõttu võib resveratrooli teatud uuringute kohaselt kasutada vähi ennetamiseks ja raviks.

Samuti on see ühend osutunud äärmiselt tõhusaks arterite põletiku vähendamisel ja verehüübe tekkeriski vähendamisel. Selle põletikuvastased omadused võivad aidata leevendada liigesevalu.

Resveratroolil on veel märkimisväärne antioksüdantne toime – see on kasulik südame ja aju tervisele, alandab kolesterooli ja aeglustab vananemist.

Valges veinis on aga kofeiinhape, mis võib vähendada neeru- ja südameprobleemide riski. Valge vein võib samuti aidata alandada halva kolesterooli taset. Lisaks on valge vein tavaliselt madalama alkoholisisaldusega kui punane.

Ehkki on valgel veinil palju positiivseid mõjusid tervisele, võib siiski öelda, et punane vein on tervislikum. Kuid kindlasti tasuks meeles pidada, et võtmesõnaks on siiski siin mõõdukas tarbimine.

Allikas: The Frisky