Looduskosmeetika looja Berit Joosep jagab toimivat ilurutiini: pane kasvõi vannitoa uks lukku, et keegi ei segaks!

“See on sinu aeg. Pane kasvõi vannitoa uks lukku, et keegi ei segaks. Sinu kaunis nahk on sulle kingituseks. Miks mitte selle nimel natuke pingutada ja vaeva näha. See ei pea olema kohustus, vaid saad selle muuta naudinguks,” soovitab Berit näohoolduseks võtta aega ja rõhutab, et kui kannad iseenda eest hoolt, ei lase positiivsed tulemused end pikalt oodata, ka kõige probleemsena näonaha puhul.

Tähtis on teha selgeks, mis sobib sinu nahale

Berit rõhutab, et näohoolduse kuldreegel on endale selgeks teha, mis sinu nahale sobib. “Kõigil on erinevad nahatüübid ja tulebki proovida ja testida, kuni leiad selle, mis sulle sobib,” soovitab ta ja tunnistab, et tema enda näohoolitsused ei ole viimase 10-15 aastaga oluliselt muutunud.

Erineb aga see, et ta pöörab nüüd väga suurt tähelepanu toodetele, millega ta oma näonahka hooldab. “Loomulikult ei teadnud ma 20-aastaselt Gua Sha kivist midagi, aga nüüd olen õppinud sellega õrnalt nägu masseerima ja tulemus on suurepärane,” toob ta välja.

Ta tõdeb, et kui oled noorem ja sul on hea näonahk, siis paratamatult võtad seda kuidagi loomulikult. Vananedes aga hakkad järjest enam tähelepanu pöörama sellele, kuidas hoida ja säilitada naha värskust, elastsust. Teadvustad enesele, kui olulised on lisaks kreemidele ka uni, toitumine ja vee joomine. Berit ise peab kõige olulisemaks korralikku und – ta põhjendab, et kui oled end välja puhanud, oled iseenda keskmes ja suudad fookust hoida enda toitumisel ja sul on tahtmine minna kõndima loodusesse või teha väike jooks. Kui oled vähe maganud, on su vaim väsinud ja keha peegeldab seda. Ta kinnitab, et pikemaajalise unedefitsiidi jäljed on näost kohe näha.

Berit sõnab, et tema näohooldusrituaalile kulub üldiselt 5-10 minutit, sest aega tuleb leida pere ja lastega toimetamise kõrvalt.