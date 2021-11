Oled varane või hiline ärkaja? Teadlastel on vastus, kummad positiivsemalt meelestatud

Öökulliks olemisel on lihtsalt mõned varjuküljed. Kuna suurem osa ühiskonnast on üles ehitatud päevase ajakava järgi – näiteks 9–5-ni kestva tööpäeva või päevaste koolitundide ja loengute järgi, siis seetõttu võib hilistel ärkajatel olla raskem traditsioonilise päevarütmiga sammu pidada. Noortel öökullidel võib seega olla raskusi kooliskäimisega kohaneda. See võib muu hulgas kaasa tuua suurenenud riski vaimsele tervisele ja tekitada söömisharjumustega seotud probleeme.

Ent õhtuste tundide eelistamine ei ole alati halb. Paljud kunstnikud, kirjanikud ja loomingulised inimesed leiavad, et saavad just hilisemal ajal oma parima töö tehtud - just siis, kui maailm nende ümber vaikselt magab.

Hommikuinimesed on aga sagedamini positiivsema meeleoluga. Seda seetõttu, et õnn ja muud positiivsed emotsioonid võivad tulla kergemini, kui unerežiim võimaldab ühiskonda kergemini sisse sulanduda.

Lõppude lõpuks on aga kõige olulisem see, et inimene saaks vajaliku arvu unetunde täis ja suudaks korraldada endale just tema jaoks sobiva päevarütmi.

