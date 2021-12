Jõuluhooaeg alaku! Just see asi teeb sinust iga sündmuse särava tähe...

Rohkem kui iial varem, vajavad paljud meist midagi tõeliselt erilist ja silmipimestavat, et aastalõpus viivukski helgemat olemist nautida. Ära karda ennast sellel pidulikul hooajal litritesse, pitsi ja satsi riietada - isegi kui see on vaid pereringis. Julge tähistada aastalõppu, mis on loodetavasti uus algus muretumatele aegadele.