Ebamugav tunne? Need toidud on abiks asjade “käima lükkamisel” kõhus

Siin on toiduained, mis on abiks asjade kõhus “käima lükkamisel”:

• Mitmekülgseks ja toitainerikkaks kõhukinnisuse leevendajaks on nisukliid. Need sisaldavad ohtralt kiudaineid ja parajalt valku ning panevad kõhus asjad õiges suunas liikuma. Nisukliid on madala rasva- ja kalorisisaldusega, pähklise maitsega ning neid saab lisada muffinite, leiva ja muude küpsetiste sisse.

• Õun on samuti suurepärane kiudainete allikas. See kodumaine vili parandab soolestiku tervist ja on kõhukinnisuse all kannatajate jaoks võtmetähtsusega, kuna aitab ebameeldivat tunnet leevendada ja kõhu käima saada.