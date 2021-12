Soojast veest avokaadoni! Just need on Victoria’s Secreti imekaunite modellide lemmiktoidud

Oluline osa sellest on aga toitumine, mis mõjutab peale kehakaalu ka jumet, naha üldist tervist, energiataset ja palju muud. Ehk meeldivad need toidud sullegi!

Siin on paljude inglite lemmiktoidud, mis aitavad neil oma suurepärast välimust hoida:

Kaerahelbepuder

Kaerahelbepuder on tõeline supertoit. Täisterakaer on suurepärane kiudainete, vitamiinide ja mineraalainete allikas. Kaerahelbed sisaldavad isegi antioksüdante, mis aitavad tugevdada

immuunsüsteemi ja võidelda mitmete haigustega. Lisa sellele mõned valgurikkad toitvad lisandid ja saad endale rikkaliku eine, mida armastavad ka A-kategooria modellid.

Rohelised smuutid

Need toitvad mahlad tunduvad olevat Victoria's Secreti modellide kohustuslikus menüüs esikohal. Supermodell Elsa Hosk on üks neist, kes armastab rohelisi smuutisid. Ta on StyleCasterile öelnud, et moenädalal on tema kindlaks vahepalaks just roheline smuuti. Ka Kelly Gale ütleb oma Vogue'i toidupäevikus, et tema treeningueelne hommikurutiin sisaldab rohelist mahla sidruni ja ingveriga.

Avokaado

Rääkige pea ükskõik millise Victoria's Secreti modellidega ja tundub, et nende toitumisharjumustes on üks põhiline ühisosa - avokaado. Romee Strijd selgitab oma YouTube'i kanali toidupäeviku vlogis, et talle meeldib avokaado, kuna iga kord, kui ta seda sööb, hoiavad tervislikud rasvad teda terve päeva jooksul täidetuna. Ei tasu ka unustada, kui kasulikud on head rasvad nahale.

Soe vesi

Me kõik teame, et vesi teeb kehale head, kuid iga päev sooja vee joomine ei kuulu enamike inimeste tavapäraste harjumuste hulka. Lindsay Ellingson ütleb aga, et talle meeldib oma päeva alustada just tassi vee soojendamisega. "Ma konsulteerisin ajurveeda spetsialistiga, kes ütles mulle, et peaksin hommikul jooma sooja filtreeritud vett.” See teeb head kõhule ja tänu vee soojendamise kombele ei joogi modell hommikul enam teed ega kohvi.

Allikas: Health Digest