Närid küüsi? Need nõuanded aitavad pahe seljatada

Psühholoog Gauri Khurana selgitas, et küünte närimine on üks viis enese rahustamiseks, näiteks nagu juuksekarvade sikutamine. “Kõige levinum põhjus, miks inimesed küüsi närivad, on end rahustada, kui nad on näljased, igavlevad, ärritunud või tegelevad keeruliste ülesannetega,” märkis ta. Suurem osa halva harjumuse harrastajatest tõenäoliselt ei märkagi, kui nad seda teevad.

Küünte närimine võib alguse saada lapsepõlves, kuid pole lõpuni selge, kas tegemist on õpitava või imiteeritava käitumisega.

Küünte närimine muutub ohtlikuks siis, kui küüned on liiga lühikesed, et kaitsta sõrme või nahk küüne ümber muutub põletikuliseks ja valusaks. Käed puutuvad erinevate bakteritega kokku rohkem, kui see meile meeldiks. Seega on igasugused vigastused kätel eriti ohustatud erinevatest haigustekitajatest.

Küll aga on kamaluga nõuandeid, kuidas harjumus seljatada.