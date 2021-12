KUULA SAADET „Elustiil” | Abivajaja kehahooldussari, mis sobib hästi ka tavakasutajale

Saates räägitakse lähemalt, kes on abivajaja ja millised tooted tema jaoks sobivad. Eelkõige keskendutakse Abena nahahooldussarjale. Abena toodab erinevaid pidamatusega seotud tooteid mähkmetest kuni nahahooldustoodeteni välja ja alati peetakse silmas seda, et tooted oleksid keskkonnasõbralikult valmistatud ning dermatoloogiliselt testitud. Üks selline märgis, mis Abena toodetel pea alati peal on, on Põhjamaade keskkonnamärgis (luigega logo), mis kinnitab, et toodetes pole optilisi valgendeid, PVC-d, ftalaate, parfüüme ega vedelikke. Mähkmete ja muude imavate toodete puhul on Abena toodetel alati peal FSC märgis. Kuna suur osa mähkmest koosneb puidukiust ehk tselluloosist, on oluline, et mähe oleks toodetud keskkonnasõbralikke nõudeid järgides. FSC märgis tootepakendil tagab, et toode pärineb kas vastutustundlikult majandatud metsast või on toodetud ringlussevõetud materjalidest.