8 sekslelu, mille kinkimine paneb sind kindlalt jõuluvana nurjatute nimekirja

Alustades kergematest seksleludest, on üks aasta müügihitte olnud meie Wandi vibraator, mis saanud klientidelt palju positiivset tagasisidet ja toob kahtlemata naeratuse suule ka neile, kes selle oma kingikotist leiavad. Kaheksa vibreerimiskiirust, kakskümmend režiimi ja kas mainisime – täiesti veekindel!

39 €

Liikudes sammu elutruuduse poole, leiame midagi eriti armsat. See on 15 sentimeetri pikkune erkroosa dildo. Pealegi paraja kurviga, et tabada täpselt seda õiget kohta. Tänu iminapale on seda võimsat tegelast lihtne kinnitada näiteks vannitoa seinale või muule siledale pinnale, et nautida soolomõnusid. Selle vigurvända võib kinnitada strap-on-rihmaga partneri külge ja nautida mängu koos.

16,9 €

See sekslelu defineerib multifunktsionaalsuse. Peenis, auk peenisele, jänkukõrvad ja vibraator – kõik, mida läheb vaja tõeliselt meeliülendava kogemuse jaoks. Täisväärtuslikuks elamuseks soeta koos libestiga.

29,9 €

See G-punkti pulsaator on juhitav puldist. Kuigi kahe mootoriga, millest üks on täiesti võimekas vibraator, siis kahvatub see funktsioon selle mänguasja peamise võlujõu – pulsaatori kõrval. Töötab 12 erineval režiimil, millest ühtki ei saa nimetada low’ks.

99,9 €

Reguleeritav vöö, 15-sentimeetrine dildo ja kaks erineva suurusega adapterrõngast, kaks adapterrõngast, mille abiga saab fikseerida samadele rakmetele ka teisi laieneva põhjaga dildosid. Leia oma lemmik kategooriast Dildod!

34,9 €

Kõige lahedam selle pükstesse käiva vibraatori juures on muidugi orgasmid, mida koged. Aga teine pea sama lahe asi on see, et seade töötab puldiga, nii et partner saab sind salaja õrritada, kui olete näiteks koos väljas. Nii võimsalt, et koju jõudes tekib teil soov teineteisel riided seljast rebida.

69,9 €