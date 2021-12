Ettevaatust! Juba tänane hommik algab selle tähemärgi esindajale eriti närviliselt

Sel nädalal valitsevad mitmed veidi sünged meeleolud, mis raskendavad keskendumist ning suunavad inimeste tähelepanu teemadele, mis rõõmu asemel valu või masendust pakuvad. Igaühe enda valik, mida enesele ligi lasta. Sünnipärastel optimistidel on praegu oluliselt kergem, samuti neil, kes ühtki ideoloogiat või religiooni enesele liiga lähedale ei lase.

Neljapäeval aga on Skorpion närviline juba hommikust saati. Ta kaldub mossitama, on kapriisne ning tahab, et kõik käiks täpselt tema nõudmiste järele, suutmata samas neid nõudmisigi selgelt väljendada.