Soovid oma ööund kvaliteetsemaks muuta? See paljude naiste üllatuslik salanipp võib seda suuta

Ettevõtja ja kirjanik Thatcher Wine kõneles, et kuigi ta on täiskasvanu, armastab ta enda padjalossi. See võib tunduda küll midagi lapsikult, kuid Wine pidas silmas, et ta “pakib” end voodis patjade sisse. “Mul on väga rasked padjad, mille panen mõlemale poole endast, lisaks on üks padi põlvede all ja eriti pehme padi pea all,” ütles ta.