Proovi järele! Need on poosid, mis just sel eluperioodil on kõige nauditavamad

Mida kaugemale on rasedus arenenud, seda keerulisemaks võivad mõned poosid osutuda. Seega tuleb kohandada oma lemmikasendeid või proovida avastada uusi.

Raseduse erinevates etappides tasuks katsetada just nende poosidega:

Kui sulle meeldib misjonäripoos, kuid märkad, et kõhuke jääb ette, saate seda reguleerida nii, et sinu partner ei nõjatuks su peale, vaid oleks sinu suunas täisnurga all.