Karm seks lõppes karmapauguga: tundsin juba keset vahekorda, et äkki peaks korraks rahulikumalt võtma

Minu sisse. Oi-oi, ma poleks isegi ette kujutanud, et mu keha on võimeline selliseks joogapoosiks, mida läks vaja, et uitama läinud kummiülikond välja õngitseda. Õhtu võttis aga ootamatu pöörde: teatasin vannitoast tagasi magamistuppa minnes oma kaaslasele, et läheme nüüd SOS-pilli ostma, mille peale tema venitas, et kell on hiline, käid äkki hommikul ise enne tööd ära? Käratasin talle, et nüüd on tal kaks valikut — isaks saamine või KOHE apteeki minek. Selle peale sai tüüp kiiresti jalad alla, SOS-pill ostetud ja õhtu päästetud. Hiljem vabandas veel isegi oma käitumise pärast. — Relia, 29