Huvitav! 5 vastuolulist asja, mis võivad su kehaga juhtuda, kui sa iga päev sama asja sööd

Foto: Shutterstock

Meil kõigil on oma lemmiktoidud, mille järele me ikka ja jälle haarame, kui meil pole jaksu järjekordse toidukorra üle pead murda. See on mõistetav. Milline on aga iga päev sama toidu söömise mõju sinu (vaimsele) tervisele? Tulemused on vastuolulised.