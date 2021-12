Miski ei muutu niisama! Olete partneriga pigem korterikaaslased kui kallimad — kuidas seda muuta?

Kui vastasid jaatavalt, siis on viise, kuidas igav suhe taas ellu äratada. Armumine on seotud tihti ihaga. Sa ihaldad mingisugust inimest ja tahad temaga võimalikult palju aega koos veeta. Pikaajaline suhe on vastupidine, muutud inimesega familiaarseks ja on eeldus, et sa veedadki temaga palju aega. Kire äratamiseks võite uurida, mis teeb teid hoopis üksteisest erinevaks, mis külgesid te igapäevaelus üksteises ei märka.